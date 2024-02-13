«التوحد مامنعهمش».. حكاية حب «أيمن ورحمة» بدأت منذ 5 سنوات: «مفيش مستحيل»

عند ولادة أيمن صبور فى العام 2001، سيطرت فرحة عارمة على العائلة لقدوم مولودها الأول، استمرت تلك الأفراح إلى أن لاحظوا فى الطفل ما يثير ريبتهم، وبعد عرضه على الأطباء، أكدوا إصابته بمرض التوحد، لتبدأ الأم رحلة علاج طويلة، بصبر ودأب، لم تتوقف عند هذا الحد، بل ظلت تسانده حتى عثر على شريكة حياته وفتاة أحلامه، بطلة السباحة رحمة رمضان.

رحلة حب وكفاح جمعت بطل السباحة العالمى أيمن صبور مع رحمة رمضان، من ذوى الهمم وبطلة العالم فى كرة القدم، إذ بدأ تعارفهما خلال التدريبات فى فريق السباحة، وبعد ذلك التحق الثنائى بكلية السياحة والفنادق - جامعة القاهرة، واستمرت تلك الرحلة 5 سنوات عرفا خلالها معنى الحب والوفاء: «الاتنين دخلوا مع بعض كلية سياحة وفنادق، ودلوقتى فى البكالوريوس، وأيمن اعترف بحبه لها فى سنة أولى جامعة والأسرتين اتفقوا على الارتباط فى البكالوريوس»، وفقاً لما ذكرته «إيمان»، والدة أيمن صبور، لـ«الوطن». حالة من السعادة والفرحة سيطرت على الأسرتين عندما اعترف «أيمن» بمشاعره لـ«رحمة»، لتقرر حينها والدته الاحتفال بعيد الحب الأول لهما بعد انتهاء تدريبات السباحة الخاصة بهما: «أيمن قال لى إنه بيحب رحمة وإنه عاوز يجيب لها هدية فى عيد الحب، ووقتها كلمت مامتها وقالت لى إن رحمة كمان عندها مشاعر ناحيته»، وبعد ذلك تمت خطبتهما.

بطولات عديدة حققها الثنائى معاً، إذ حصل «أيمن» على جوائز عديدة فى السباحة؛ بينها بطل العالم عام 2023، وبطل العرب وشمال أفريقيا 2014، وأيضاً بطل أولمبى، وحصل على 3 ميداليات ذهبية عام 2019، أما «رحمة» فلقبت ببطلة العالم فى كرة القدم، وحصلت على وسام الدولة من رئيس الجمهورية فى مجال السباحة.

قصة حب «أيمن ورحمة» أثبتت أنه لا وجود للمستحيل فى الحياة: «همّا مكملين بعض جداً وأثبتوا للجميع إن مفيش مستحيل وهييجى اليوم اللى يلاقى فيه الشخص من يكمله ويكون جزء منه»، متمنية لهما التوفيق فى حياتهما الجديدة.