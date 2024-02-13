«تعليم الإسكندرية»: تفعيل الأكاديميات الرياضية لتطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، افتتاح الأكاديمية الرياضية بمدرسة المشير أحمد بدوي الثانوية بإدارة وسط، بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ورحاب جابر وكيل الإدارة، ومحمد السيد مدير إدارة الوحدة المنتجة وصباح مكاوي نقيب معلمي وسط.

تطوير الذات

وأكد مدير المديرية أنّ ممارسة الرياضة تبني الجسم بشكل سليم وتهذب الأخلاق وتنمي الروح الرياضية، وتعزز القيم النبيلة والثقة بالنفس، وتطوير الذات والمنافسة الشريفة والعمل الجماعي، وقبول الآخر وتمثل أكبر الدوافع لتحقيق البطولات المختلفة.

ضربة البداية

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم والسلام الوطني وطابور العرض وعرض رياضي وعرض كاراتيه ثم لعب وكيل الوزارة ضربة البداية لإعلان انطلاق مباراة كرة قدم خماسية بين فريقي منتخب وسط ومدرسة محمد علي الزخرفية، واختُتِمت المراسم بتسليم الميداليات وتكريم الفائزين