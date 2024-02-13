تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.. والحرارة الصغرى تصل لـ«صفر»

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إطلاق تحذيراتها للمواطنين بسبب حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

انخفاض الحرارة ونشاط الرياح وتراكم الثلوج

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتتراوح الصغرى في القاهرة والمدن الجديدة بين 8 و 9 درجات، كما تنشط الرياح لتزيد من الشعور ببرودة الطقس، وتتوافر فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى إلى صفر درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، التالي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 07 درجات مئوية.

- سلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.