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عواصف رملية وترابية بشمال سيناء.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات

كتب:

حسين إبراهيم
11:07 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
رياح بشمال سيناء

رياح بشمال سيناء

تعرضت مناطق متفرقة بشمال سيناء، إلى هبوب عواصف ورياح محملة بالأتربة تشتد في المناطق الصحراوية والساحلية.

هبوب رياح على مناطق متفرقة بشمال سيناء

قال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، إن الرياح تشتد على الطرق السريعة، والمناطق الساحلية والصحراوية، مع احتمالية تساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المرصد المناخي في بيان له، تراجع درجات الحرارة إلى 6 درجات، وسط تحذير للسائقين من زيادة السرعة على الطرق، مضيفا أن الرياح قد تسبب في زحف الرمال باتجاه الطريق السريع، مما قد يؤدي هذا إلى حوادث طرق، بعواقب وخيمة.

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