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انخفاض أسعار الأسماك في أسواق العريش.. «السردين» بــ50 جنيها

كتب:

حسين إبراهيم
03:02 م | الإثنين 12 فبراير 2024
سمك السردين بالعريش

سمك السردين بالعريش

انخفضت أسعار الأسماك في مدينة العريش، اليوم الاثنين، مما زاد الإقبال على الشراء، إذ سجل سعر كيلو السردين بأسواق العريش 50 جنيها بدلا من 65، وسجل سعر كيلو البوري 100 جنيه، والمكرونا 90 جنيها، والطوبار 90 جنيها، والدنيس السوبر 140 جنيها، والصرفيديا 80 جنيها، والبوري السوبر 120، والقطع 100 جنيه للكيلو.

زيادة المعروض من الأسماك

وذكرت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن الأسعار الموجودة للأسماك أقل من التسعيرة الرسمية، والسبب في الانخفاض هو زيادة المعروض من الأسماك، موضحة أن المديرية تتابع الأسعار بشكل يومي، وتراقب حركة البيع من خلال لجان مرورية تابعة للمديرية بجميع الأسواق.

ولفتت إلى أن أسعار الأسماك انخفضت أقل من التسعيرة الرسمية، وذلك بسبب زيادة المنتج المحلي من ناحية، واكتفاء التجار بهامش ربح بسيط من ناحية أخرى.

من جانبه، قال محمد سامي أحد تجار السمك في مدينة العريش لـ«الوطن»، إن الأسعار انخفضت بسبب زيادة الأنواع والمعروض، حيث يفضل أهالي العريش سمك السردينا، ويتفون في طهيه ما بين الشوي والكفتة والمقلي.

 

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