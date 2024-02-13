طقس بارد على الوجه البحري والصعيد مع رياح متقطعة وأمطار متفرقة حتى الجمعة

أكّد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة أنَّه من المتوقع وجود حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة المقبلين، يتمثل في صورة أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض كبير في الحرارة وسرعات رياح عالية، تشمل الحالة الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء وشمال الصعيد وحتى المنيا جنوباً.

وأشار إلى أنَّ فصل الشتاء سوف ينتهي في عشرون مارس المقبل، ولا يزال متبقي منه ما يقرب 38 يوماً، إذ يبدأ فصل الربيع عقب انتهاء فصل الشتاء مباشرة، مشيرًا إلى أنَّ الشتاء بدأ هذا العام في 21 ديسمبر الماضي، واستمر 88 يوماً.

أمطار متفرقة ما بين غزيرة الى متوسطة الى خفيفة باتجاه الشمال الى الداخل

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ إنَّ الأيام الحالية تشهد تحالف «طوبة أمشير»، إذ يسود طقس بارد مع رياح متقطعة وأمطار متفرقة ما بين غزيرة الى متوسطة الى خفيفة باتجاه الشمال الى الداخل».

وتابع أنَّ المرحلة الحالية يطلق عليها مرحلة السلف بين شهري طوبة وأمشير، إذ تنخفض الحرارة لأقل مستوياتها منذ بداية الشتاء وتحدث فيها إرهاصات حلول شهر أمشير مع وداع شهر طوبة، موضحًا أنَّ ذلك يعتبر «وداع بارد لشهر طوبة واستقبال أكثر برودة لشهر أمشير تنطبق عليه نظرية السلف والعشرات بين أشهر طوبة وأمشير وبرمهات، إذ يحتوى كل منها على الصفات المناخية للأشهر الثلاث: البرودة والدفء والرياح.

الانخفاض الشديد في حرارة الليل يتسبب في فشل الإخصاب في كل زراعات الفاكهة

وأشار إلى أنَّ الانخفاض الشديد في حرارة الليل يؤدي إلى فشل الأخصاب في كل زراعات الفاكهة اللي زهرت مبكراً وهو ما يستلزم تقصيف التزهير المبكر للمانجو في المواعيد المناسبة تحسباً لانخفاض الحرارة ده بالإضافة إلى زيادة حساسية الشماريخ المبكرة للإصابة بالبياض الدقيقي.