تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة في شمال سيناء.. كيلو الموز بـ12.5 جنيه

شهدت الأسواق بمحافظة شمال سيناء اليوم، هبوطًا في أسعار الخضراوات والفاكهة عن الأسبوع الماضي، إذ سجل سعر الطماطم 5 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

وسجل سعر البطاطس 10 جنيهات بدلًا من 12.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والفلفل العرايشي 20 جنيهًا للكيلو، والكرنب المتوسط 15 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، والملوخية الربطة بـ15 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

انخفاض أسعار الفاكهة

وانخفضت أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ، إذ سجل سعر كيلو الموز 12.5 بدلًا من 15 جنيهًا، والفراولة 15 بدلًا من 25 جنيهًا، والتفاح 50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، والبرتقال أبوصرة 10 جنيهات بدلًا من 12.5، واليوسفي البلدي 12 بدلًا من 15 جنيهًا.

وذكرت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنّ انخفاض الأسعار بأسواق المحافظة، يرجع إلى أنّ غالبية المعروض منتج محلي، سواء الخضراوات أو الفاكهة، علاوة على التشديدات، وعمليات التفتيش التي يجريها رجال التموين على الأسواق بشكل يومي، وتسجيل محاضر للمخالفين للتسعيرة ردعت غالبية التجار.

افتتاح معرض أهلا رمضان قريبا

وأضافت مديرية التموين أنّ الحملات مستمرة لمراقبة حركة السوق بشكل يومي، وأيضًا سيفتتح معرض أهلًا رمضان خلال الساعات المقبلة، الذي سيساهم بدوره في انخفاض الأسعار، وتوحيد السعر الأدني بجميع الأسواق بالمحافظة.