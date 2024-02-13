خريطة انقطاع المياه عن رأس البر في دمياط لمدة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مدينة رأس البر، اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 14-2-2024 حتى الساعة 3 عصرا لمدة 6 ساعات.

انقطاع مياه الشرب عن مدينة رأس البر في دمياط

وأرجعت الشركة أن سبب انقطاع المياه عن مدينة رأس البر، نظرا لتركيب أجهزة قياس تصرف على خط 600 مليمتر.

وتناشد الشركة كل من المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توافر سيارات لتوفير مياه الشرب في دمياط

كما أعلنت الشركة عن توافر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

انقطاع المياه عن مناطق في الأقصر

كانت أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر انقطاع المياه في عدة مناطق لإتمام عمليه إصلاح وصيانة.