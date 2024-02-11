انقطاع المياه عن مدينة القنطرة بالإسماعيلية بسبب كسر ماسورة رئيسية

شهد مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انقطاع مياه الشرب عن المركز بالكامل والقرى التابعة، بسبب إجراء عمليات الصيانة والتي تستمر حتى وقت متأخر من اليوم.

أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسماعيلية اليوم

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن انقطاع المياه يبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم، ويستمر لساعات لحين انتهاء أعمال صيانة كسر ماسورة مياه رئيسية.

وتشمل أماكن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة القنطرة غرب مساء اليوم الأحد، قرى العبابدة وأبو خليفة والرياح والبياضية والنصر وجميع العزب والتوابع القريبة منها.

كما يشمل انقطاع مياه الشرب الشوارع الرئيسية في المركز والمدينة وبعض المنشآت، فيما وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب الصالحة للمواطنين؛ لتدبير كافة احتياجاتهم من المياه لحين عودتها.

صيانة شبكات المياه والصرف الصحي

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية أعمال صيانة مستمرة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن حملات الصيانة بمدن القناة، خلال الفترة الماضية، لتطهير الشبكات وأحواض المياه وخطوط السحب والطرد في جميع المراكز والمدن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة، أنه يجري عمل تحاليل للمياه بمعرفة الفنيين الكيميائيين للتأكد من صلاحيتها بشكل يومي.