مواعيد انقطاع وضخ المياه في دمياط والبحر الأحمر.. اعرف المناطق

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي دمياط والبحر الأحمر، عن انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب إجراء عمليات الصيانة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مدينة عزبة البرج ومنطقة جنوب بورسعيد، لمدة 12 ساعة تبدأ في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى التاسعة صباح الغد.

كسر مفاجئ بخط 600 مم سبب انقطاع المياه

وأشارت الشركة، إلى أن سبب انقطاع المياه كسر مفاجئ بخط 600 مم بميدان الشهابية، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعديل مواعيد ضخ المياه؛ نظرًا لوجود أعمال صيانه بمحطة تحلية سفاجا.

مواعيد ضخ المياه بالمناطق

وحددت الشركة، مواعيد ضخ المياه على النحو التالي:

- الثلاثاء: الاشغال 1 - عمارات الجيش - المركز السياحي كيلو 8.

- الأربعاء: الاشغال 2.

- الخميس: العمارات كيلو 5 - حي الهدي - الاستاد - المثلث - منخفض التكاليف».

- الجمعة: المنطقة الصناعية - تقسيم الإذاعة والتلفزيون.

كيفية تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن ضخ المياه؟

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى أن الضخ في جميع المناطق الساعه السادسة صباحا، لافتا إلى تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن «1002899956»، ولتلقي الاستفسارات عن مواعيد ضخ المياه على رقم واتس اب «01001849993».