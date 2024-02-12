خريطة انقطاع المياه في المنوفية لأعمال الصيانة غدا.. 18 قرية

كشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب، خريطة قطع المياه عن 18 قرية موزعة على جميع المراكز بنطاق المحافظة، وذلك لأعمال الصيانة وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات الخاصة بمياه الشرب.

وأوضحت شركة المياه، أنّ مواعيد قطع المياه ستبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 مساءً غدَا، لمدة 4 ساعات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، إذ تنقطع في قرى 8 مراكز على مستوى محافظة المنوفية.

خريطة قطع المياه في محافظة المنوفية

مركز شبين الكوم: ميت خلف

مركز تلا: كفر الشرفا - كمشيش

مركز الشهداء: كفر الجلايطة

مركز بركة السبع: كفر نقرة - كفر عليم

مركز منوف: الحامول - الكوم الأخضر

قطع المياه في مركزي الباجور وأشمون

مركز الباجور: كوم الضبع - أسريجة - كفر سنجلف

مركز أشمون: البرانية - شعشاع - كفر السيد - طهواي

مركز قويسنا: بني غريان - ميت سراج - كفر العبسي