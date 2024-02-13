محافظ أسوان يوجه بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لقاءً جماهيريًا في ديوان المحافظة، واستقبل خلاله عددا كبيرا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكاويهم، بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي طرحها المواطنون وتلبية مطالبهم بشكل إنساني.

وحضر اللقاء مسؤولو الجهات التنفيذية في المحافظة والمديريات الخدمية، بينما أحال اللواء أشرف عطية شكوى إحدى الحالات التي تعاني من قرار هدم منزلها، على النيابة العامة للتحقيق في النزاع المتعلق بالملكية.

صرف إعانات شهرية خلال اللقاء الجماهيري

وقدم «عطية» توجيهاته للمسؤولين بصرف مساعدات مالية قدرها 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، وصرف إعانات شهرية بقيمة تصل إلى 750 جنيها لمدة 6 أشهر من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

وتكفلت محافظة أسوان بسداد المستحقات المتراكمة لعدد من الحالات الإنسانية، بجانب توزيع أجهزة كهربائية وبونات مالية لشراء سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، وتوزيع كراتين للمواد الغذائية.

تقديم خدمات طبية ومساعدات

ووجه محافظ أسوان بتقديم العلاج الطبي وصرف الأدوية، ومتابعة حالة مرضية في لجنة الإعاقة، بالإضافة إلى التنسيق مع السجل المدني لاستخراج شهادات الميلاد لحالات أخرى.

وأعلن رؤساء الوحدات المحلية في مركزي أسوان ونصر النوبة بتخصيص وحدات سكنية، وتخصيص محلات في منطقة لسويقات الجديدة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في المشروعات الجارية والقطاع الخاص.