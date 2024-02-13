والد محمد الدرة لـ«الوطن»: سقط من أسرتي 55 شهيدا منذ بداية العدوان على غزة

نزح جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، أيقونة انتفاضة الأقصى الثانية، من منزلهم في مخيم البريج جنوبي قطاع غزة، إلى مدينة رفح الفلسطينية آخر نقطة في القطاع، والتي تشهد تهديدًا مستمرًا بالعملية البرية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستشهد من عائلة «الدرة» 55 فلسطينيًا، آخرهم كان نجله في يناير الماضي.

جمال الدرة، قال لـ«الوطن»، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدد مدينة رفح الفلسطينية بشكل مستمر، وخلال القصف الأخير سقط ما يعادل 150 شهيدًا أو أكثر، وما زال الاستهداف من الجو على البيوت مستمرا: «رفح بها مليون ونص فلسطيني وعملية الاجتياح البري سيكون نتائجها مجازر كبيرة جدًا بالرغم من أن مصر رافضة وكل دول العربية رافضة، لكن الاحتلال بدعم من أمريكا والدول الغربية تحارب الشعب الفلسطيني».

الدرة: الوضع في مدينة رفح الفلسطينية مأساوي

ووصف «الدرة» الوضع في مدينة رفح الفلسطينية بـ«المأساوي»، مشيرًا إلى أن الأمراض منتشرة بين النازحين.

الدرة: ليس لنا ملجأ إلا الله

وعند هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، لا يرى جمال الدرة شيئًا في يد الفلسطينيين سوى الدعاء، قائلًا: «ليس لنا ملجأ إلا الله، في ناس خرجت من غزة إلى دير البلح واستشهدت، وناس خرجت من المغازي واستشهدت، كل إنسان وقدره، نحن ملجأنا إلى الله».

وكان والد الشهيد محمد الدرة يعيش في مخيم البريج، ثم قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم، فنزحوا بإحدى مدارس وكالة الأونروا، وتعرضت للتهديد بالقصف، فنزحت الأسرة إلى منطقة الزوايدة، ثم دير البلح، وأخيرًا رفح: «استهدفوا محمد في سنة 2000، وتم استهداف ابني أحمد في 13 يناير 2024، وسقط 55 شهيدا من عائلتي في هذا العداون والاحتلال الذي يستهدف البشر والحجر والطير والحيوان، لكن يا جبل ما يهزك ريح».

وأشار «الدرة» إلى دور مصر الكبير في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنهم، وإيقاف الحرب على قطاع غزة: «ما زالت مصر تحاول وبعض الدول العربية لإيقاف المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني».