رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسامة كمال: نأمل أن تتحقق المصالحة داخل فلسطين

كتب:

طارق صقر
10:49 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما أعلنته منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن إجبار المدنيين الفلسطينيين في رفح الفلسطينية على النزوح غير قانوني وله عواقب كبيرة، قائلًا: «عارفين إنه له عواقب كارثية ومش محتاج إن هيومن رايتس ووتش ومنظومته تقول كده».

أضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر قناة «dmc»: «تصريحات هيومن رايتس ووتش أي اتنين قاعدين على القهوة ممكن يقولوها».

وتابع: «نأمل أن تتحقق المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس، وأن ينضوي الجميع تحت العلم الفلسطيني وهو أمل كبير، لا نعرف من الذي وافق على هذه الورقة التي تتضمن إتمام المصالحة الفلسطينية ودخول حماس لمنظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة».

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى مذبحة

أستاذ علوم سياسية: حالة ترقب في رفح الفلسطينية واتصالات مصر غيرت موقف أمريكا

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على تحسين خططنا في رفح الفلسطينية

الطريق إلى رفح!

كاتب صحفي: وضع مأساوي في رفح الفلسطينية وسباق مع الزمن لوقف جريمة متوقعة
بقلم طارق صقر