أسامة كمال: نأمل أن تتحقق المصالحة داخل فلسطين

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما أعلنته منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن إجبار المدنيين الفلسطينيين في رفح الفلسطينية على النزوح غير قانوني وله عواقب كبيرة، قائلًا: «عارفين إنه له عواقب كارثية ومش محتاج إن هيومن رايتس ووتش ومنظومته تقول كده».

أضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر قناة «dmc»: «تصريحات هيومن رايتس ووتش أي اتنين قاعدين على القهوة ممكن يقولوها».

وتابع: «نأمل أن تتحقق المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس، وأن ينضوي الجميع تحت العلم الفلسطيني وهو أمل كبير، لا نعرف من الذي وافق على هذه الورقة التي تتضمن إتمام المصالحة الفلسطينية ودخول حماس لمنظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة».