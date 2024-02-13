كاتب صحفي: وضع مأساوي في رفح الفلسطينية وسباق مع الزمن لوقف جريمة متوقعة

قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، إنَّ الوضع مأساوي ومعقد في رفح الفلسطينية، فالسكان هناك في حالة يرثى لها بسبب التكدس غير المسبوق في أي بقعة على الأرض، وسط حالة من التجويع والفقر والمرض، فضلا عن الخيام والملابس البسيطة التي لا تقيهم البرد الشديد والأمطار، ومع ذلك هناك تهديد وملاحقة لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنها من دفعت الفلسطينيين إلى هذه المنطقة بحجة أنها آمنة.

غارات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «أبو الهول»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ جيش الاحتلال ارتكب مذابح بحق الفلسطينيين في رفح أمس، حيث شن 50 غارة خلال ساعة فقط، ما أسفر عن سقوط 200 شهيد ومصاب، كما شن غارات اليوم أيضًا، وهناك تخوف من اقتحام واجتياح بري لقوات ودبابات الاحتلال لرفح الفلسطينية، وتهديد بملاحقتهم.

وتابع الكاتب الصحفي: «تكدس ما يزيد عن نصف سكان قطاع غزة في مدينة رفح الفلسطينية، وهم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني لجأوا إلى رفح، أغلبهم، ومع ذلك فهم محاصرون هناك أمام احتمالات أن تطأهم الدبابات أو تصيبهم قذائف الصواريخ والدبابات والمدفعيات، ونحن في سباق مع الزمن لوقف المذبحة المنتظرة والمتوقعة بقوة، بسبب الاستخدام المفرط في استعمال القوة من قبل الإسرائيليين».

واستطرد أشرف أبو الهول: «الوضع في رفح الفلسطينية مأسوي ولا يوصف.. والغارات الإسرائيلية لا تتوقف».