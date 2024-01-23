بمشاركة 30 سيدة.. متحف جاير أندرسون يستضيف فعاليات برنامج خامات صديقة

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف جاير أندرسون، استضاف اليوم فعاليات اليوم الأول من الجزء الثاني من برنامج خامات صديقة، الذي تنظمه الإدارة العامة للوعي الأثري بالمجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع متحف جاير أندرسون.

صناعة الإكسسوارت الجلدية

وأضاف قطاع المتاحف فى بيان اليوم، أن فعاليات اليوم الأول ببرنامج خامات صديقة بمتحف جاير أندرسون، اشتمل على محاضرة قدمتها الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري بالمجلس الأعلى للآثار، عن صناعة الإكسسوارت الجلدية، بين المخاوف البيئية والتحديات والمسئولية المجتمعية للشركات، كما ألقت الضوء على بعض الخامات الصديقة للبيئة مثل الورق والقماش، وكيفية إعادة تدويرها في صناعة الحلى، وأسس التفكير التصميمي والإبداعي في عملية إنتاج الحرف اليدوية.

أصحاب الحرف التراثية

أشار قطاع المتاحف، إلى أن برنامج خامات صديقة، استهدف تدريب 30 سيدة من أصحاب الحرف التراثية داخل المتحف.

وفى سياق آخر، أعلن القسم التعليمي بمتحف تل بسطا بالشرقية، تنظيم محاضرة بالمتحف بعنوان «الطريق لما بعدCop 27» يلقيها الدكتور حافظ السلماوي أستاذ الطاقة النظيفة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.