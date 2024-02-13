مطلب جديد للرئيس الأمريكي من «نتنياهو» بشأن صفقة تبادل المحتجزين

مع استمرار المفاوضات وجهود الوسطاء بشأن التواصل لصفقة جديدة لتبادل المحتجزين، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن أي صفقة محتجزين جديدة، سيتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل رهينة مفرج عنها، مثلما حدث في الهدنة الأولى أواخر نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه مسوؤلون أمريكيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

سبب طلب «بايدن» هو أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب الفصائل الفلسطينية دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهم كجزء من صفقة المحتجزين الجديدة هو نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، بحسب «أكسيوس».

«بايدن» يتفق مع «نتنياهو»

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن «بايدن» يتفق مع «نتنياهو» على أن طلب الفصائل الفلسطينية بالإفراج عن آلاف السجناء مبالغ فيه، كما يعتقد الرئيس الأمريكي أيضًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تظهر مزيدًا من المرونة بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين.

صفقة تبادل محتجزين جديدة

وخلال المكالمة الهاتفية بين «بايدن»، و«نتنياهو» الأحد الماضي، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال «بايدن» بأنه يريد صفقة تبادل محتجزين جديدة، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يمكن إقراره في مجلس الوزراء الإسرائيلي.