«الأوقاف» تعقد مجلسا لقراءة كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار غدا

تعقد وزارة الأوقاف، غدا، مجلس حديث لقراءة كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للإمام النووي، عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب الاستئذان.

نشر الفكر الوسطي المستنير

ويأتي المجلس في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب صلى الله عليه وسلم رجاء الاستجابة.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم صبحي عبدالفتاح السيد ربيع، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وأحمد رزق درويش محمد، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي ، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

وأكدت أنه سيتم منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم.