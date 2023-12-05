«الأوقاف»: انعقاد مجلس الحديث الـ31 غدا في «الحسين» لاستكمال شرح «الموطأ»

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،عقد مجالسهما العلمية، إذ يعقد مجلس الحديث الـ31 لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: «الموطأ» للإمام مالك بن أنس، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

وحول التفاصيل ووفقاً لوزارة الأوقاف فستبدأ القراءة من كتاب العين، باب «الوضوء من العين» من قوله: (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : اغْتَسَلَ أبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ...) الحديث ، حتى نهاية كتاب (جهنم): باب ما جاء في صفة جهنم، إلى قوله: (وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ..).

انعقاد المجلس بمسجد الحسين

وسينعقد المجلس بمسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- الدكتور صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه.

2- الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.

3- الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

4 - الدكتور أحمد رزق درويش -أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

تفاصيل مجلس الحديث

وذلك غدًا، عقب صلاة العصر مباشرة، كما سيجري منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.