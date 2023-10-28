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وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الرابع والعشرين بمسجد الإمام الحسين

كتب:

رؤى ممدوح
01:22 م | السبت 28 أكتوبر 2023
انعقاد مجلس الحديث الرابع والعشرين بمسجد الحسين

انعقاد مجلس الحديث الرابع والعشرين بمسجد الحسين

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الرابع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب «الموطأ» للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

علماء يحضرون مجلس الحديث

 أحمد معبد عبدالكريم عضو هيئة كبار العلماء.

صبحي عبدالفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

محمد حافظ الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

موعد بداية المجلس العلمي

ينعقد المجلس غدا الأحد عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

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بقلم رؤى ممدوح