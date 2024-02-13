حلمي عبد الباقي: بلا عيش وملح أغنية مختلفة وسعيد بنجاحها 

أعرب حلمي عبد الباقي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «بلا عيش وملح» التي طرحها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا ونالت إشادات كبيرة عليها.

ردود أفعال تفوق التوقعات

وقال حلمي، في تصريحات صحفية: «الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتي من أصدقائي من داخل الوسط الفني وخارجه، وأتمنى أن أكون قدمت أغنية مختلفة وهذا ما أحرص عليه خلال مشواري الفني».

وأضاف أن أغنية «بلا عيش وملح» أخذت وقتا طويلا من العمل عليها لكي تخرج بتلك الصورة المبهرة الجميلة التي لاقت استحسان الجميع، مشيرا إلى أنه سعيد بتحقيقها أكثر من 120 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

وأكد حلمي عبد الباقي أنه يبحث دائما عن أشكال موسيقية متطورة، كما أنه حريص على تقديم أغان تترك بصمة وعلامة عند الناس، ويتمنى أن يكمل بهذا الشكل، وخلال الفترة المقبلة يقدم أغنيات متنوعة.

كلمات أغنية بلا عيش وملح

وتقول كلمات الأغنية:

عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب

عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب

محبه عشره كله كان كلام يومين جمال و راحو والسلام

عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام

محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين

محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا

محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح

سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح

عشرتكو طلعت كمين محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل

ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا