أمطار رعدية وسيول 3 أيام في المحافظات.. «زعابيب أمشير هلت»

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات سقوط أمطار رعدية على أن تشهد بعض المناطق سيول على مدار 3 أيام، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي في مختلف المحافظات، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، جاء ذلك طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء حتى الجمعة 15 فبراير أمطار رعدية على محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وتكون متوسطة على دمياط وبورسعيد وخفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد بعض المحافظات الخميس 15 فبراير، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على محافظات السواحل الشمالية الغربية، وتصل إلى حد السيول في سيناء والبحر الأحمر.

وتستمر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، وتكون رعدية غزيرة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري متوسطة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، إذ تصل الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر مئوي.