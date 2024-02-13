«لجنة الحج»: الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك يعيق عمل شركات السياحة

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنَّ بعض القواعد المالية التي فرضها البنك المركزي المصري للحد من تداول النقدي للأموال والسحب من البنوك بحد أقصى 250 ألف جنيه كحد يومي للسحب النقدي، لا يتناسب مع طبيعة عمل شركات السياحة التي أودعت كامل قيم رحلات الحجاج في البنوك لإعادة سحبها في الوقت المناسب لتدبير العملة الصعبة لسداد خدمات الحج».

أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على قناة «cbc»، أنَّ «الشركات لو هتلتزم بقرار المركزي الخاص بحد أقصى يومي للسحب، فستحتاج إلى 200 يوم من أجل السحب وتحويل الأموال لسداد خدمات الحج في السعودية، ما يجعل القيام بمهامها صعب للغاية».

وتابع: «القرار عائق أمام شركات السياحة، وأوصلنا صوتها والرسالة لوزارة السياحة، وفي انتظار تفعيل آلية تخول للشركات سحب الأموال اللازمة وتحويلها إلى السعودية لسداد خدمات الحج».

واختتم: «لا بد من دراسة آليات تصلح للتطبيق، ونتخوف من مرور الوقت، ويجب السماح للشركات بسحب أموالها بشكل سريع، وتدبير وتوفير النقد اللازم للتحويل إلى السعودية للحجز للمسافرين لأداء المناسك».