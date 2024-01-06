يبحث كثير من المتقدمين لقرعة الحج لمعرفة موقف قبول طلباتهم، بالاسم والرقم القومي، نتيجة قرعة الحج السياحي محافظة شمال سيناء.

بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي محافظة شمال سيناء

ويمكن للمتقدمين معرفة النتيجة فور الإعلان عنها بالدخول على الموقع الرسمي من من هنا وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما والضغط على استعلام نتيجة قرعة الحج.

تجهيز الأوراق المطلوبة للحج

وبعد معرفة بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة شمال سيناء، يجرى الذين كتب الله لهم الحج عام 1445- 2024 تجهيز الأوراق المطلوبة لإنهاء التحضيرات للسفر للأراضي المقدسة وهي:

- جواز سفر دولي مميكن، لا تقل صلاحيته عن عام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد التمتع بحالة صحية جيدة.

- صحيفة حالة جنائية مميكنة لكل فائز بقرعة الحج.

- بيان يوضح حالة الموقف من التجنيد للفائزين من هم في سن التجنيد.

- صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6.

- صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا من وزارة الصحة.

- البطاقة الصحية الخاصة بتلقي تطعيم، لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي 135 الحمى المخية الشوكية، أو أي تطعيمات أخرى تقررها الوزارة.