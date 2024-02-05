مد فترة إنهاء إجراءات الحج السياحي حتى شهر شوال

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه جرى مد موعد إنهاء إجراءات الحج السياحي حتى شهر شوال من العام الهجري الحالي 1445، موضحا أن شركات السياحة تقوم حاليا بتدبير المبالغ الخاصة بالتعاقدات الخاصة بالحج بالسعودية.

إجراءات الحج السياحي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام، وبعد انتهاء عمليات التضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج لهذا العام، ستبدأ في إجرءات عمليات استبدال المتنازلين من الناجحين بقرعة الحج السياحي لأحد والديهم أو العكس، كما ستبدأ في عملية معاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بمكة والمدينة.

سفر لجان السياحة لمعاينة مساكن الحجاج

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار أن لجان وزارة السياحة لمعاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج هذا العام بمكة والمكرمة، والتأكد من مطابقة تلك المساكن للمواصفات التي حددتها الوزارة فى سكن حجاج السياحة، بدأت منذ الأمس في السفر للسعودية لإجراء عمليات المعاينات، لافتا إلى أن تلك اللجان تضم نحو 60 موظفا من العاملين بالوزارة.