كاتب صحفي: نتنياهو اختبأ وراء المتطرفين للبقاء في السلطة

قال الكاتب الصحفي علي السيد إن المجتمع الصهيوني حول الصهيونية إلى دين جديد يعتمد على ضرب الآخر، واستخرج خرافات محددة مثل خرافة نقاء العرق وخرافة الوعد الإلهي بالأرض، وتوغلت هذه الخرافات بشدة داخل المجتمع الإسرائيلي.

ألاعيب نتنياهو

وأضاف «السيد» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خبأ نفسه وسط المتطرفين ليبقى في السلطة أطول فترة ممكنة، حيث أصبح التطرف سمة عامة للمجتمع الصهيوني.

وأشار إلى أنه لا بد من وقفة ورد حاسم مع هذا النوع من الأشخاص مثل وزير المالية الإسرائيلي وغيره، وأن وزارة الخارجية المصرية ردت هذه الردود الحاسمة، مضيفا أن الجيش المصري حاليا ليس جيش عام 1967 أو جيش 1973، حيث إن القوات المسلحة المصرية تخطت هذه الأجيال بكثير.