أستاذ بجامعة القدس: أمريكا تدار بمعرفة الصهيونية العالمية والدولة العميقة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للحق، وشاهدنا في المقابل محاولات التضييق على القضية الفلسطينية بوقف التمويلات لمنظمة أونروا، لافتاً إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بمؤتمر صحفي أمس، أنه يجب إنهاء الأونروا.

«الرقب»: محاولات تعطيل المؤسسات الأممية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ محاولات تعطيل عمل المؤسسات الأممية داخل فلسطين من شأنه أن يخلق فوضى، لافتاً إلى أنَّ القرار داخل الولايات المتحدة تتحكم فيه الدولة العميقة والإيباك والصهيونية العالمية.

الدولة العميقة بأمريكا تعطل دعم القضية

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «القرار لا في يد بايدن ولا نتنياهو، بل هناك رؤى عميقة تحدد توجهات وتصريحات الخارجية الأمريكية، ومنظمة الأونروا تقدم خدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني لاجئ في الدول المجاورة، والدول التي تعلق خدمات المنظمة الإغاثية هي نفسها التي أيدت العدوان الإسرائيلي على غزة».