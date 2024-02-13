أماكن ومواعيد فصل الكهرباء في مدينة مرسى علم غدا.. 5 ساعات

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عبر الصفحة الرسمية، فصل التيار الكهربائي عن عدم مناطق في مدينة مرسى علم، غدا الأربعاء، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء من عملية الصيانة.

أماكن فصل التيار الكهربائي في مرسى علم

وكشف بيان مجلس مدينة مرسى علم، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي محول عمارات الـ96 القديمة، والسوق، ومحول الأزهر، وذلك غدا الأربعاء، من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساءا.

أعمال الممشى السياحي في مرسى علم

وفي سياق آخر، تواصل أجهزة مجلس مدينة مرسى علم أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحي بشارع 1، ورفع جميع المخلفات الناتجة أولا بأول، وذلك في إطار تطوير شوارع المدينة وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، حيث يعد الممشى متنفسا للأهالي والزائرين من المدن والمحافظات المجاورة.

وأشار رئيس المدينة، فى بيان، إلى الانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة، وبدء أعمال المرحلة الثانية، والتي يُجرى الانتهاء من إعداد الرسومات النهائية لها للبدء في تنفيذها فورا.