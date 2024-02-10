لصيانة ورفع كفاءة المغذيات.. خريطة فصل التيار الكهربائي ببني سويف

أعلن قطاع توزيع كهرباء بني سويف، عن فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 4 أيام من الأسبوع الحالي، بداية من بعد غد الاثنين 12 فبراير الجاري وحتى الخميس المقبل 15 من نفس الشهر، الأسبوع الجاري عن عدة مناطق بمدينة بني سويف، لإجراء الصيانة اللازمة لبعض المُغذيات ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

مناطق فصل التيار الكهربائي الاثنين 12 فبراير في بني سويف

واشار بيان صادر عن قطاع الكهرباء في بني سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي، الاثنين 12 فبراير، عن مغذي طريق الفيوم والذي يخدم مناطق: الأزهري من بعد الكنيسة وحتى نهاية الشارع بطريق الفيوم، منطقة الكوم الأحمر من طريق الفيوم، مركز الرواد للعيون، مستودع الأزهري، طريق الفيوم القديم، كوبري الفيوم والمنطقة المجاورة، محطة الغاز الطبيعي، عزبة حسن عيسى.

مناطق فصل التيار الكهربائي الثلاثاء 13 فبراير في بني سويف

كما قرر قطاع الكهرباء في بني سويف، فصل التيار الثلاثاء 13 فبراير عن مغذي الأزهري، والذي يخدم مناطق: جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف، محطة الصرف الصحي، والجمعية الزراعية بالأزهري، شارع المصرف يمين وشمال، كنيسة الأزهري «الملاك ميخائيل» والمنطقة المجاورة، أبراج صفا مكة.

مناطق فصل التيار الكهربائي الأربعاء 14 فبراير في بني سويف

وقرر قطاع الكهرباء، فصل التيار الأربعاء 14 فبراير عن مغذي الزراعة والذي يخدم مناطق: الصندوق الاجتماعي، جزء من خلف الرمد، حضانة روح الحياة، منطقة خلف مدرسة الزراعة، عزبة الشركة، جزء من شارع صلاح سالم، منطقة كشري البكري، منطقة البشري، شارع البشري ناحية طريق الفيوم.

مناطق فصل التيار الكهربائي الخميس 15 فبراير في بني سويف

كما قرر قطاع الكهرباء، فصل التيار الخميس 15 فبراير عن مغذي السلام والذي يخدم مناطق: أبراج بورتو مكة، شارع الحاج رضا بالمرماح والمنطقة المجاورة، برج حديث المدينة بشارع صلاح سالم.

واعتذر قطاع الكهرباء في بني سويف للمواطنين عن هذا القطع، نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.