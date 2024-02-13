الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان.. عادة شائعة تفسد اللحمة

مع العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، تبدأ كثير من الأسر، وعلى رأسهن السيدات العاملات بتخزين الأطعمة خلال الأيام الحالية، لتوفير الوقت والمجهود في طهيها وتحضيرها خلال أيام الصيام، لكن يبقى السؤال: الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان؟

الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان

مع بدء التجهيزات والتحضيرات، قد تقع كثير من السيدات في أخطاء عند التخزين، وهو ما قد يفسد الأطعمة بدلًا من الحفاظ عليها، لذا يجب عليهن معرفة الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان.

الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان

ونرصد الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان، بحسب الموقع الطبي «WEBMD»

ةتفضل عديد من ربات المنازل استخدام العبوات في التخزين، لذا يفضل استخدام العبوات النظيفة والجافة، وعند تخزين الخضروات والمخللات، عليكِ تعقيم البرطمانات الزجاجية جيدًا، من خلال وضع الماء المغلي بها، أما إن كانت بلاستيكية لا بد من اتباع الإرشادات المكتوبة ضمن نشرتها.

الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة المعلبة

قد تلجأ بعض السيدات لشراء عبوات غذائية جاهزة، مثل المعلبات، وهو ما يتطلب الآتي:

1. التأكد من صلاحية المنتج التي تقوم بشرائه.

2. لا يجب فتح العبوات إلى أن يأتي موعد استخدامها، ويجب تخزينها كما هي محكمة الإغلاق.

3. تخزين العبوات في درجة الحرارة العادية أو داخل الثلّاجة.

4. لا بد من التخزين في أماكن مرتفعة، لتكون بعيدة عن أي مصادر تلوث أو آفات قد تصل لها.

5. الحفاظ على نظافة المكان الذي توضع فيه العبوات، حتى لا تتراكم الجراثيم والبكتيريا حولها.

الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة بالتجميد

هناك بعض الأمور يجب فعلها عند تخزين الأطعمة بالتجميد، كاللحوم، الدواجن، المأكولات البحرية حتى لا تفسد، على النحو التالي:

- تغليف الأطعمة جيدًا بالأكياس.

- إغلاق الأكياس، وإخراج الهواء منها قدر المستطاع.

- لا بد من وضعها بعيدة عن الأطعمة الأخرى، حتى لا تنتقل البكتيريا منها إلى هذه الأطعمة.

- لا يجب إعادة تجميدها مرة أخرى، طالما تم تذويبها مُسبقًا، حتى لا تفسد اللحوم.

- عند طهي الطعام المجمد أو إعادة تسخينه، لا بد من التأكد من تسويته جيدًا، حتى لا تبقى بعض البكتيريا عالقة به، فتسخينه أو طهيه جيدًا يقلل من خطر التسمم الغذائي.

الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان

- لا يجب وضع الطعام في الثلاجة مباشرةً وهو ساخن، حتى لا يؤدي إلى رفع درجة حرارتها بالكامل، وهو ما يؤدي لحدوث مشكلات صحية.

- لا يجب أن يبقى الطعام لوقت طويل خارج الثلاجة بعد طهيه.

- تأكد من أن البلاستيك المستخدم في تخزين الطعام آمنًا ومناسبًا فبعض الأنواع تتفاعل مركباتها مع المواد الغذائية وتجعلها سامة، وقد تسبب الإصابة بالسرطان.

- اختيار الأكياس البلاستيكية الشفّافة، والتي تحتوي على مواد كيماوية أقل.