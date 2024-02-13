وزيرة الثقافة: التعاون الفني والثقافي مع السعودية ممتد على مدار عقود طويلة

كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تفاصيل لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مشددة على عمق العلاقات بين البلدين، وترحيب الوزارة بالتعاون مع هيئة الترفية: «التعاون الفني والثقافي مع المملكة ممتد على مدار عقود طويلة».

توقيع بروتوكول مع هيئة الترفيه

وأضافت «الكيلاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»: «من خلال مجموعة من الاتفاقيات الجديدة، من المزمع أن يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية بشأن تقديم مجموعة من الأنشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه، في صورة حفلات مشتركة بمجالات فنية مختلفة من الموسيقى العربية وعروض المسرح سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر».

واستطردت: «المسرحيات ستُعرض في السعودية مع إعادة العرض في القاهرة، والحفلات ستكون بمشاركة مجموعة من الفنانين السعوديين والمصريين بمشاركة نجوم كبار في مصر والسعودية».