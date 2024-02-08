جملة تكررت مرتين في بيان اتحاد الكرة تثير الجدل.. ما علاقة حسام حسن؟

حملت الساعات القليلة بين بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أعلن خلاله رحيل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وبين إعلان حسام حسين مديرا فنيا للفراعنة خلفا للمدرب البرتغالي، تساؤلات عديدة لدى الجماهير، فماذا حدث؟.

جملة واحدة تكررت مرتين في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عند إعلان رحيل فيتوريا أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

جملة تكررت مرتين في بيان اتحاد الكرة تثير الجدل

الجملة هي تأكيد بيان اتحاد الكرة في الفقرة الأولى منه على بحث السير الذاتية لمدربين أجانب، وأكد ذلك بتكرار أن المدرب القادم للفراعنة سيكون أجنبيا، قبل أن يفاجئ الجميع بعدها بساعات بقرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

التغير المفاجئ من التعاقد مع مدرب أجنبي للعودة إلى المدرب المصري، جعلت الجماهير تتساءل عن السر؟ حيث تداولوا البيان على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ماذا قالت الجماهير على اختيار حسام حسن مدربا لمنتخب مصر؟

«هل الاتحاد كان بيعمل بالونة اختبار؟ ولا كان ناوي على مدرب أجنبي فعلا؟ عموما حسام حسن اختيار موفق» هكذا كتب أحد مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا)، فيما علق آخر: «مستغرب تأكيد اتحاد الكرة مرتين على ان المدرب القادم أجنبي، أنا الحقيقة مع العودة للتجربة المصرية وإن شاء الله عودة الروح للفراعنة».

لم تكن جملة اتحاد الكرة التي تكررت مرتين في البيان هي التأكيد الوحيد على أن المدرب القادم أجنبي، قبل التراجع المفاجئ والاستعانة بمدرب مصري.

إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أكد منذ أيام قليلة، عبر تصريحات تلفزيونية أن الجبلاية استقرت بالفعل على الاعتماد على مدرب أجنبي ولكن ذلك تغير فيما بعد.

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، عاد وأكد بعدها وقبل ساعات من تعيين حسام حسن، على أن مصر تملك كوادر واعدة من المدربين المصريين، موضحا في تصريحات تلفزيونية: «عندنا مدربين كويسين والنتائج اللي حققها الأجانب المصري يقدر يعمل أحسن منها».