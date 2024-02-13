طرح البوستر الرسمي لمسلسل مسار إجباري: «أخين شايلين ذنب مش ذنبهم»

كشفت منصة watch it عن البوستر الرسمي لمسلسل مسار إجباري، الذي يقدمه الثنائي عصام عمر وأحمد داش، في رمضان 2024.

البوستر الرسمي لمسلسل مسار إجباري

يتصدر الثنائي عصام عمر وأحمد داش، البوستر الذي جرى طرحه عبر الحساب الرسمي للمنصة على «إنستجرام»، مصحوبا بتعليق: «أخين شايلين ذنب مش ذنبهم والمسار إجباري».

يذكر أن مسلسل مسار إجباري يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وجوري بكر، من إخراج نادين خان.