فرقة مسار إجباري تبدأ تسجيل الألبوم الجديد بعد رمضان 2024

تستعد فرقة مسار إجباري، للتحضير لألبومها الغنائي الجديد، بعد الاطمئنان على نجاح ألبومهم الغنائي الأخير، الذي جاء يحمل اسم «نص الحاجات»، وجرى طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل التحضير للألبوم الغنائي

وقال تامر عطالله، أحد أعضاء الفرقة، إنهم سيبدأون التحضير لألبومهم الغنائي الجديد، قبل شهر رمضان المقبل 2024 بـ10 أيام تقريبا، بعد انتهائهم من العمل على تتر مسلسل «مسار إجباري»، الذي يشاركون من خلاله في السباق الرمضاني، ويقدم بطولته الثنائي عصام عمر وأحمد داش.

وتابع تامر عطا لله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هنعكف قبل رمضان بعشر أيام، نشتغل على الألبوم، وهنسافر بعد رمضان على طول عشان نسجله، والألبوم المرة دى هيكون شبه مسار إجباري أوي؛ لأن آخر ألبوم كان مودرن».

أبطال مسلسل مسار إجباري

يذكر أن مسلسل مسار إجباري، يشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وجوري بكر وبسمة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج نادين خان.