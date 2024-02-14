علي الدين هلال: إسرائيل تمارس حربا إعلامية ضد مصر

قال الدكتور علي الدين هلال المفكر وأستاذ العلوم السياسية إنه من الخطير جدا الهجوم على رفح الفلسطينية لأن ذلك يعني التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، مشيرا إلى وجود حرب إعلامية من الاحتلال الإسرائيلي على مصر.

مصر ترفض تصريحات إسرائيل

وأوضح هلال خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج « المساء مع قصواء » المذاع عبر قناة « CBC» أن وزير المالية الإسرائيلي «سموتريش» صرح باتهامين لمصر، الأول هو أن مصر لها يد بعملية الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، والتصريح الثاني أن الذخائر والأسلحة آتية من مصر.

فشل إسرائيل

وأشار إلى أن مصر لا تسمح لأي طرف بتبرير فشله ليلحقه بمصر، وأن مصر تسيطر على إقليمها سيطرة كاملة، مؤكدا أن الخارجية المصرية استخدمت عبارات حادة في بياناتها لقطع أي تصريحات كاذبة بدون أدلة.