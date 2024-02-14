أحمد عدوية: خطأ مطبعي سبب اسم شهرتي

أكد الفنان أحمد عدوية أن حالته الصيحة تحسنت مشيرًا إلى أن لقب عدوية كان بسبب خطأ مطبعي على إحدى الأسطوانات قبل أن يتحول لاسم الشهرة.

الاسم الحقيقي لأحمد عدوية

وأضاف «عدوية»، في لقاءه ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «اسمي الحقيقي أحمد العدوي، والأسطوانة كان فيها غلطة في الاسم، وخلوها كده».

سر السفر إلى القاهرة

وتابع الفنان أحمد عدوية: «سبب تركي لمسقط رأسي، المنيا، وقدومي للقاهرة إلى شارع محمد علي كان الفن وحلاوة الفن، ناس كتيرة قالت لي صوتك حلو.. زي أبويا وجدي».

واستطرد «عدوية»: «قابلت العديد من الناس ناس كتيرة في شارع محمد علي.. وكنت بغني في أفراح».