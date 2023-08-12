لما جبريل: حفل نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي في العلمين «قلب الدنيا»

قالت لما جبريل، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ عروض وفعاليات أمس الجمعة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، «العالم علمين»، تميزت بواحدة من أقوى حفلات المهرجان منذ انطلاقه.

جبريل: حفل رضا البحراوي بمهرجان العلمين الجديدة أمس الأقوى

وأضافت «جبريل» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حفل نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي في العلمين أمس الجمعة كان الأقوى، قائلة: «قلب الدنيا حرفياً في مسرح الآرينا هنا.. حفل قوى جداً جداً بعدد حضور كامل العدد وحفل قوي للغاية وشركه بالحفل فرقة مسار إجباري والمطرب مسلم».

فعاليات مهرجان العلمين مستمرة

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّ فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى، «العالم علمين»، مستمرة وسط نجاح فني كبير واستمرار تقديم عروض الأزياء بمهرجان العلمين في منطقة «النورث سكوير» وكذلك فعاليات مسرح الشارع «مكملة» في تقديم فرق مختلفة ومطربين مختلفين.