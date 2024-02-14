«السياحة»: رحلات الحج بالتأشيرات الشخصية تخالف القواعد المصرية والسعودية

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ لجنة الحج السياحي تدرس مقترحا لمنع حاملي تأشيرات الزيارة من عمل مناسك الحج، لافتاً إلى أنّ المملكة العربية السعودية بدأت تصدر بشكل واسع التأشيرات السريعة تحت مسمى الزيارة الشخصية، ويستخدمها البعض لأداء العمرة أو رحلات الحج.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنّ الرحلات التي تستند إلى التأشيرات الشخصية تتم دون رقابة الدولة أو تنظيم وتسببت في مشكلات بـ موسم الحج الماضي، مثل التكدس والحصول على الخدمات التي جرى تجهيزها للحجاج النظاميين الذين جرى اختيارهم عن طريق القرعة بالبعثات المصرية.

وتابع عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار: «حرصا على المواطن، يجب الابتعاد عن الكيانات الوهمية والأشخاص غير المسؤولين الذين ينظمون رحلات للحج بالاعتماد على هذا النوع من التأشيرات، بما يخالف القوانين والقواعد المصرية والسعودية».