تفاصيل وشروط حجز مقابر في جبانة الحج قنديل بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، فتح باب التقدم لحجز مدافن مقابر جبانة الحاج قنديل شرق النيل للقرى المخصص لها الدفن فيها.

التقديم بوحدة قرية تل بني عمران

وقال محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، إن التقديم يبدأ يوم الأحد 18 فبراير الجاري ويستمر حتي الأحد 3 مارس المقبل، ويكون التقديم بمقر الوحدة المحلية لقرية تل بني عمران وفق الشروط الآتية:

- ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل على جبانة سابقا.

- ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته متقدمين بطلبات أخرى أكثر من طلب.

- ملء النموذج المرفق ويقدم مع باقي المستندات (النموذج مجاني)

ملء نموذج مجاني وإقرار من المتقدم

وأوضح رئيس مركز ديرمواس، أنه علي الراغبين الحصول علي مقابر تقديم طلب الحصول على جبانة وهو نموذج مجاني، موجه رئيس الوحدة المحلية لقرية تل بني عمران، ويرفق معه رقم قومى، رقم التليفون.

وأشار إلي أن مضمون الإقرار يكون كالتالي: أرغب في الحصول على جبانة لى ولأسرتي بجبانة الحاج قنديل الجديدة وأقر بأنني لم أحصل انا وأسرتي على جبانة قبل ذلك كما أقر بأنني لم تقدم أنا وأسرتي بطلب أخر للحصول على جبانة، ومستعد للإلتزام بجميع الشروط التي تقرها الوحدة محلية، وأن جميع البيانات الموضحة بعالية صحيحة وتحت مسئوليتي وإذا ظهر غير ذلك أكون متحملا للمسئولة القانونية والجنائية عن ذلك، كما أقر بأنني لم أتسلم مقابر في المرحلة الأولى السابق تسليمها في الجبانة المذكورة بالإضافة الى تحملي والتزامي بتنفيذ أي إجراء تتخذه ضدى الوحدة المحلية في حالة عدم صحة البيانات وفى حالة عدم إلتزامي بالشروط التي تضعها الوحدة المحلية.