لجنة الحج بوزارة السياحة: الشركات ملزمة بتوفير وسائل لنقل المعتمرين إلى الحرم

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن المعتمرين المقيمين على بعد أكثر من 1 كيلو و250 مترا مربعا من الحرم المكي، تكون شركات السياحة مٌلزمة بتوفير وسيلة نقل لهم من الفندق للحرم والعكس، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لموسم العمرة الحالي، لافتا إلى أن تلك الضوابط تسري على كافة رحلات العمرة منذ بدء الموسم في 5 سبتمبر الماضي، وحتى نهايته 30 شوال من العام الهجري 1445.

أقصى مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم 3 كيلومترات

وأضاف باسل السيسي لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة بسبب الرغبة في تخفيض أسعار برامج العمرة، لجأت إلى حجز فنادق لمعتمريها خلال شهر رمضان تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر مربع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغرف الفندقية القريبة من الحرم خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن ضوابط العمرة حددت أقصى مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي بـ 3 كيلو مترات.

موسم العمرة 1445 هجريا

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن موسم العمرة يسير حتى الآن بصورة جيدة ولم يشهد أي مشكلات كبيرة حتى الآن، موضحا أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تعملان حاليا على إصدار تشريع يٌقنن حصول حامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية على برنامج متكامل كي يتحصل على باركود بوابة العمرة المصرية.