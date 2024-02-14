علي الدين هلال: إسرائيل تضرب بكل المعاهدات والاتفاقيات عرض الحائط

قال علي الدين هلال المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تنص على احترام البلدين الحدود الخاصة بكل منهما والآن الكيان الصهيوني يخالف ذلك.

أضاف علي الدين هلال خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن إدخال قوات إسرائيلية إلى المنطقة «د» يعتبر انتهاكا صريحا لمعاهدة السلام لأنه يتم دون موافقة مصر كما تنص المعاهدة.

الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

وأوضح المفكر السياسي، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أمر خطير جدا سينتج عنه إجبار الفلسطينيين على التهجير، منوها أنه بعد الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأسلحة الخاصة بحماس مصر نفت بشكل قاطع وأكدت أنها لن تقبل من أي طرف بإلقاء فشلها عليها.

إسرائيل قتلت ألف مدني

وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن تصفية 10 آلاف مقاتل فلسطيني وقتلت 30 ألف مدني ولكن عليها أن تدرك أن المقاومة فكرة والفكرة لا تموت.

وعبر هلال عن استيائه بسبب توقف عمل اللجنة الوزارية الخماسية، موضحا: «تفاءلنا بتشكيل اللجنة الوزارية الخماسية من القمة العربية الإسلامية وبعد عدة جولات توقف عمل اللجنة».