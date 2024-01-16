علي الدين هلال عن الأوضاع بغزة بعد 102 يوم من الحرب: «مجلس الأمن فشل بمهمته»

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تطورات الأوضاع بغزة بعد 102 يوم من العدوان الإسرائيلي لا بد وأن يتضمن الحديث عن الاستخدام المتتالي للفيتو، لافتا إلى أن القرار الأخير شهد موافقة من الجانب الأمريكي، غير أنهم امتنعوا عن التصويت.

مجلس الأمن فشل بمهمته

وأضاف «هلال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أن مجلس الأمن فشل بمهمته، والجمعية العامة للأمم المتحدة حققت نجاحا نسبيا في هذا الملف، لافتا إلى أن الجمعية العامة أصدرت عددا من القرارات التي تدين بقوة إسرائيل.

دور الجمعية العامة للأمم المتحدة بحرب غزة

وأكد المفكر السياسي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمت غزة بعددٍ من القرارات المهمة على رأسها وقف إطلاق النار، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره.