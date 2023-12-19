علي الدين هلال: المجتمع القوي يتحمل اختلاف الآراء ويناقشها بشكل حضاري

ثمن الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

أضاف «هلال»، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أتمنى أن يصبح ذلك فكرة سائدة في الثقافة السياسية.

وتابع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: «الخلاف أمر طبيعي وهذا سنة الله، والخلاف في الرأي هو خلاف من أجل المصلحة العامة، واجتهادات من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وهو ليس مصدر ضعف أو تقسيم للناس، بل مصدر إثراء وغنى وعلامة قوة للمجتمع».

واختتم أن «المجتمع القوي يستطيع تحمل الخلافات ويناقشها بشكل حضاري وسلمي ومشروع واختيار أفضلها للتنفيذ».