علي الدين هلال: شكل الجمهورية الجديدة تبلور ماديا

قال علي الدين هلال المفكر السياسي، وأستاذ العلوم السياسية، إنه يوجد بين السياسة والاقتصاد علاقة عضوية، والآراء تتعدد وتختلف بشأن القرارات والحلول الاقتصادية فمثلا هناك من يؤيد تعويم العملة وهناك من يرفضها.

وأضاف هلال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة cbc، أنه يجب مراعاة ظروف المواطن الصعبة.

لا يوجد دولة في العالم تغلق صفحة لتبدأ أخرى

وأردف المفكر السياسي: «لا يوجد دولة في العالم تغلق صفحة لتبدأ صفحة جديدة، فهذا الأمر بداية الفوضى، ولكن الأمر عبارة عن سياسات جديدة يتم اتخاذها من أجل إدارة رشيدة وتوظيف أفضل.»

الجمهورية الجديدة في مصر

ونوه علي الدين هلال أن شكل الجمهورية الجديدة تبلور ماديا بالفعل وننتظر تبلور جوانب أخرى إداريا واجتماعيا.