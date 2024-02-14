رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علي الدين هلال: زيارة أردوغان لمصر تاريخية

كتب:

شريف سليمان
01:03 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
علي الدين هلال المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية

علي الدين هلال المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية

علق علي الدين هلال المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة اليوم الأربعاء، قائلا: «زيارة تركيا تاريخية إذا استثمرت من الطرفين يمكن أن تصبح أحد معالم تشكيل الشرق الأوسط الجديد».

ولفت هلال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن وزير الخارجية التركي أعلن تحديدا في الرابع من أكتوبر على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يسافر إلى مصر، يوم 14 فبراير الجاري، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن قامت أنقرة والقاهرة بترقية العلاقات بينهما بتعيين سفراء، العام الماضي.

تعاون مصر وتركيا

ونوه أن وزير الخارجية التركي تحدث حينها على تزويد مصر بطائرات دون طيار، وهذا أمر بالغ الأهمية كان يجب تسليط الضوء عليه إعلاميا.

مصر رفضت الجور على حقوق تركيا في البحر المتوسط

وأشار إلى أنه من الملفت في العلاقات بين مصر وتركيا، أن الجانب السياسي كان سلبيا لكنه لم يؤثر على الجانب الاقتصادي، منوها أن مصر رفضت الجور على الحقوق الاقتصادية التركية في البحر المتوسط وهو ما على أردوغان أن يتذكره اليوم.

 

اقرأ المزيد:

علي الدين هلال: إسرائيل تضرب بكل المعاهدات والاتفاقيات عرض الحائط

علي الدين هلال خلال ندوة في معرض الكتاب: سور الأزبكية أول أستاذ علمني

علي الدين هلال عن الأوضاع بغزة بعد 102 يوم من الحرب: «مجلس الأمن فشل بمهمته»

علي الدين هلال: هناك تعددية كبيرة وخارطة طريق جديدة في الحياة السياسية المصرية

علي الدين هلال: المجتمع القوي يتحمل اختلاف الآراء ويناقشها بشكل حضاري

علي الدين هلال: استقبال السيسي للمرشحين يؤكد أن الاختلاف في الآراء ليس عداوة
بقلم شريف سليمان