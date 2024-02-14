علي الدين هلال: زيارة أردوغان لمصر تاريخية

علق علي الدين هلال المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة اليوم الأربعاء، قائلا: «زيارة تركيا تاريخية إذا استثمرت من الطرفين يمكن أن تصبح أحد معالم تشكيل الشرق الأوسط الجديد».

ولفت هلال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن وزير الخارجية التركي أعلن تحديدا في الرابع من أكتوبر على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يسافر إلى مصر، يوم 14 فبراير الجاري، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن قامت أنقرة والقاهرة بترقية العلاقات بينهما بتعيين سفراء، العام الماضي.

تعاون مصر وتركيا

ونوه أن وزير الخارجية التركي تحدث حينها على تزويد مصر بطائرات دون طيار، وهذا أمر بالغ الأهمية كان يجب تسليط الضوء عليه إعلاميا.

مصر رفضت الجور على حقوق تركيا في البحر المتوسط

وأشار إلى أنه من الملفت في العلاقات بين مصر وتركيا، أن الجانب السياسي كان سلبيا لكنه لم يؤثر على الجانب الاقتصادي، منوها أن مصر رفضت الجور على الحقوق الاقتصادية التركية في البحر المتوسط وهو ما على أردوغان أن يتذكره اليوم.