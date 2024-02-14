تساقط أمطار على الإسكندرية وبدء نوة الشمس الصغرى

بدأت منذ قليل مع فجر اليوم سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية ليبدأ معها فعليا نوة الشمس الصغرى التي تستمر حتى يوم الجمعة وسط إعلان حالة الطوارئ في المدينة الساحلية للتعامل مع توقعات سقوط الأمطار.

ورصدت «الوطن» سقوط أمطار خفيفة في مناطق عدة بشرق المدينة الساحلية حتى أحياء المنتزه أول وثان مع توقعات بارتفاع شدتها مع تقدم الساعات ضمن ثاني أيام نوة الشمس الصغرى التي بدأت أمس الثلاثاء بغيوم.

إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية

واعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من أمس الثلاثاء استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فإنه من المتوقع اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير ان تشهد محافظة الإسكندرية امطار متوسطة الشدة تغزر مساء على بعض المناطق وخاصة شمال وغرب المحافظة.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 30-35 كم /س على فترات متقطعة.

إجراءات الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وعليه أكد نافع علي رفع درجة الاستعداد اعتبارا من صباح اليوم وإنتشار السيارات والبدلات وإستمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

وأكد علي تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.