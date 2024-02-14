قطع المياه اليوم في بعض المحافظات للصيانة.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت العديد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، مواعيد وأماكن انقطاع المياه لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة، وطالبت المواطنين بتوفير احتياجاتهم من الماء خلال مدة الانقطاع.

أماكن قطع المياه اليوم في المحافظات

وحول أماكن قطع المياه في المحافظات اليوم، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن مناطق «عزبة مدني - عزبة الطرش - منطقة الرواعي- منطقة السودسي - منطقة النجمة - البروج شرق » من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 عصر

وتشهد مدينة رأس البر بمحافظة دمياط بدمياط، انقطاع المياه بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا لمدة 6 ساعات، وذلك لأعمال الصيانة، ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن مركز ومدينة ملوي، وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء لمدة 12 ساعة، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال ترحيل خط مياه قطر 900 ميليمتر.

أماكن قطع المياه في محافظة الأقصر

وتشهد محافظة الأقصر اليوم انقطاع المياه وذلك في عدة مناطق وهي « الندفين شرق - عزبة مدني- البروج شرق - عزبة الطرش - منطقة الرواعي- منطقة السودسي - منطفة النجمة» من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا، من الساعة 8 صباحاً وحتى 9 مساءاً، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي.