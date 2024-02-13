أماكن قطع المياه اليوم في المحافظات.. خريطة القرى والمدن

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، أماكن قطع المياه اليوم في المحافظات، إذ تشهد بعض المحافظات انقطاع المياه في بعض المناطق والأحياء لعمليات الصيانة، لذا أصدرت شركات المياه تحذيرات للمواطنين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من الماء، لاسيما في المستشفيات والمخابز.

أماكن قطع المياه اليوم في المحافظات

وتضم أماكن قطع المياه اليوم في المحافظات 18 قرية بمحافظة المنوفية، وذلك طبقاً لبيان شركة مياه الشرب بالمحافظة، إذ تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 2 مساء لمدة 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة.

خريطة قطع المياه في المنوفية

وتشمل خريطة قطع المياه في المنوفية الآتي: « الكوم، ميت خلف، كفر الشرفا - كمشيش، كفر الجلايطة، كفر نقرة، كفر عليم، الحامول،الكوم الأخضر، كوم الضبع، أسريجة، كفر سنجلف، البرانية، شعشاع، كفر السيد، طهواي، بني غريان - ميت سراج - كفر العبسي».

أماكن انقطاع المياه في بني سويف

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف عن انقطاع المياه عن قريتي بني عقبة والفقيرة بمركز ببا، وذلك لوجود أعمال إحلال وتجديد سقف الخزان الأرضي لمحطة مياه بني عقبة، وحددت الشركة أرقام الخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي لتلقي شكاوى المواطنين حول قطع المياه.

وفي محافظة البحيرة، تشهد بعض قرى مركز إيتاي البارود وكفر الدوار وأبو حمص قطع مياه الشرب بداية من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباحا لإجراء عمليات صيانة.

وخلال الساعات القادمة تعلن العديد من الوحدات المحلية في مختلف المحافظات أماكن انقطاع المياه في حال وجدت، لتنبيه المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المياه خلال مدة الانقطاع.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بالمنيا، قطع المياه عن مركز ومدينه ملوي من الساعة 7 صباح يوم الأربعاء 14/2/2024 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة.