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انفجار هائل في خط نقل الغاز الرئيسي بمدينة بروجن بإيران

كتب:

شريف سليمان
01:35 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
انفجار كبير

انفجار كبير

وقع انفجار كبير في خط نقل الغاز الرئيسي في مدينة بروجن في إيران، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم شريف سليمان