انفجار هائل في خط نقل الغاز الرئيسي بمدينة بروجن بإيران كتب: شريف سليمان 01:35 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024 انفجار كبير وقع انفجار كبير في خط نقل الغاز الرئيسي في مدينة بروجن في إيران، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المرصد السوري: طائرات يرجح أنها أمريكية تستهدف مواقع لميليشيات تدعمها إيران في «الميادين» مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة «عبداللهيان» دمشق لاستطلاع آراء حلفاء إيران «القاهرة الإخبارية»: مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار جنوب شرق إيران وزير خارجية إيران من بيروت: الحرب ليست هي الحل ولا نتطلع لتوسيع نطاقها البنتاجون: قتلنا 40 مسلحا تابعا لجماعات مدعومة من إيران بالعراق وسوريا القاهرة الإخبارية: وزير خارجية إيران يزور لبنان لبحث القضايا الإقليمية انفجار كبير إيران بروجن بقلم شريف سليمان