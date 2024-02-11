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مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة «عبداللهيان» دمشق لاستطلاع آراء حلفاء إيران

كتب:

منة شبانة
05:31 م | الأحد 11 فبراير 2024
مراسل قناة القاهرة الإخبارية

مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في دمشق، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى سوريا، جاءت لاستكمال ما تم بحثه أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، للاطلاع على كل آراء حلفاء طهران في كل من سوريا ولبنان، ولاسيما حزب الله وبعض القوى الأخرى.

الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لإسرائيل

وأضاف «هملو»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد في تغطية خاصة المذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان الرئاسي في سوريا، والذي جاء على لسان الرئيس السوري بشار الأسد، تحدث بأن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لإسرائيل بالأسلحة والمواقف السياسية يهدد دائرة الصراع في المنطقة، وهو ما ينذر بكوارث خطيرة.

الاعتداءات على الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية

وأشار، إلى أن البيان الرئاسي تحدث عن المأزق السياسي الذي يعيشه الكيان الصهيوني، وأن التصعيد الذي يقوم به من اعتداءات على الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية ما هي إلا للخروج من الأزمة التي تعاني منها إسرائيل، كما أن الكم الهائل من الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية من سفك للدماء والإبادات الجماعية تأتي استكمالا لما قام به العدو والكيان الصهيوني منذ نشأته.

وأوضح، أن ما ألمح وحذر منه الرئيس السوري بشار الأسد بأن ما سوف تقدم عليه إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ولا سيما اجتياح منطقة رفح الفلسطينية، المقتظة بأكثر من مليون شخص، عندها تستكمل جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية للفلسطينيين.

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